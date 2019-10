Ambasadorul Frantei in Romania invita autoritatile si crescatorii romani de animale la Pavilionul Frantei de la Indagra

Ambasadorul Franţei în România, Michele Ramis, invită autorităţile şi crescătorii români de animale la Pavilionul Franţei de la târgul Indagra 2019 pentru a discuta cu specialiştii francezi în genetică, Franţa fiind o sursă importantă de rase recunoscute în întreaga lume, care deţine şi cel mai mare efectiv bovin din Europa, potrivit Agerpres.

"Sectorul creşterii animalelor este şi în acest an sector prioritar. Franţa este cu adevărat o ţară a crescătorilor şi o sursă de rase recunoscute în lumea întreagă. Ţara noastră dispune de cel mai mare efectiv bovin din Europa, care se ridică la 19 milioane, precum şi de cel mai mare număr de bovine pentru rasele de carne, la fel de diversificate precum regiunile Franţei. Acest lucru se întâmplă şi în România şi avem o bună colaborare în domeniu. (...) Sunt doi ani de când nu se mai pot aduce animale la Indagra din cauza pestei porcine africane, dar invit autorităţile şi crescătorii români să discute cu reprezentanţii Genetic Ovine de France şi cu cei de la Sommet de l'Elevage - cea mai mare expoziţie din Europa - reprezentată la Pavilionul Franţei pentru a continua această colaborare", a declarat, miercuri, Michele Ramis, la inaugurarea pavilionul francez din cadrul Târgului Indagra 2019.

Franţa are pentru a 14-a oară consecutiv unul din cele mai importante pavilioane naţionale la Indagra 2019, târg care se desfăşoară anul acesta în perioada 30 octombrie - 3 noiembrie, multe firme având deja o prezenţă de mai mulţi ani la acest târg. Anul acesta sunt prezente 19 societăţi şi filiale care vor expune cunoştinţele şi expertiza lor.

Ambasadorul francez a menţionat că formarea şi cercetarea agricolă sunt foarte bine susţinute între cele două ţări prin întâlniri care au avut loc atât în Franţa şi România, cât şi în alte ţări ale UE, dar la invitaţia Franţei.

"Pavilionul Franţei este cu adevărat o vitrină a agriculturii franceze, cu oferte de soluţii şi expertiză din sectoare variate: materiale agricole în sens larg, sănătatea plantelor, certificare bio, nutriţie animală, industrie alimentară, tehnologii GPS, accesorii de pulverizare şi drone profesionale cu aplicaţii agricole, consiliere juridică, consultanţă, servicii bancare şi leasing, etc.", a menţionat ambasadorul Franţei în România.

Prezent la inaugurarea Pavilionului Franţei de la Indagra 2019, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Botănoiu, a subliniat că Franţa reprezintă pentru România şi crescătorii români de animale "un etalon în cercetare şi inovare".

"Mulţumesc Asociaţiilor de producători din Franţa şi crescătorilor de animale, pentru că în acest an numai eu am avut cel puţin cinci întâlniri cu ei, cu rezultate foarte bune între crescătorii români şi cei francezi şi spunem de fiecare dată că Franţa a reprezentat pentru noi un etalon în cercetare şi inovare. (...) Este un an dificil, un an în care Cadrul financiar multianual (CFM) se discută, iar liniile directoare cu privire la PAC vor fi după aprobarea CFM şi de aici toate statele care contează din punct de vedere agricol la nivel european trebuie să colaboreze, pentru a aduce acea siguranţă, acea predictibilitate fermierilor din ţările noastre. Ne bazam pe sprijinul Franţei pentru că împreună putem face lucruri interesate pentru fermierii noştri. Nu vreau să insist foarte mult pe ceea ce înseamnă PAC şi relaţiile directe pe care le avem cu Franţa, vreau în schimb să evidenţiez faptul că cercetarea şi inovarea franceză sunt printre cele mai avansate şi reprezintă un model pentru România. Cred că ne putem baza pe sprijinul dumneavoastră aşa cum şi dumneavoastră vă puteţi baza pe sprijinul României pentru a dezvolta relaţiile noastre directe şi de a aduce acel plus de valoare parteneriatului pe care l-am iniţiat şi îl respectăm - Franţa şi România", a spus Botănoiu.

El a menţionat că la ora actuală tendinţele agriculturii româneşti sunt de a adăuga valoare materiei prime, iar investiţiile şi sprijinul Franţei pot contribui la echilibrarea balanţei comerciale a României.

"România în aproape trei ani a exportat 44 milioane de tone de produse agricole, materii prime, şi a importat 22 de milioane tone. Deşi exportăm dublu, balanţa comercială este deficitară, iar investiţiile şi sprijinul pe care companiile din Franţa şi Franţa le acordă României sunt extreme de importante pentru a adăuga valoare şi a echilibra această balanţă comercială", a adăugat oficialul MADR.

Daniel Botănoiu a încheiat mesajul său spunând: "Aţi văzut că am venit doi secretari de stat ca să fim cât un ministru", în condiţiile în care la inaugurarea pavilionului Franţei a fost prezent şi secretarul de stat din acelaşi minister, Alexandru Ţachianu.

În perioada 30 octombrie - 3 noiembrie, Romexpo împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a României organizează cele mai importante manifestări din domeniile agricol, alimentaţie, ambalaje, băuturi alcoolice şi non-alcoolice. Este vorba despre Indagra, ˜Indagra Food & Carnexpo, Pack Show şi Expo Drink.

A XXIV-a ediţie a târgului internaţional de produse şi echipamente din domeniul agriculturii, viticulturii şi zootehniei înregistrează un grad de internaţionalizare de 31% şi ocupă o suprafaţă expoziţională de 33.700 mp.

Programul de vizitare valabil pentru cele patru manifestări este 30 octombrie - 2 noiembrie, între orele 09:00 şi 18:00, şi 3 noiembrie, între orele 09:00 şi 16:00. Preţul unui bilet de intrare este 30 lei.