Ambasadorul Hans Klemm, la inaugurarea "American Shelf" in Hunedoara: Educatia este esentiala pentru sanatatea democratiei noastre

Peste 200 de volume de referinta pentru literatura si cultura americana au fost donate, joi, Bibliotecii Judetene Hunedoara-Deva de catre Ambasada SUA la Bucuresti, cartile, care acopera domenii diverse, fiind grupate in conceptul denumit "Raftul American / American Shelf", ambasadorul Statelor Unite, Hans Klemm, apreciind, cu acest prilej, rolul pe care educatia il are in consolidarea democratiei.