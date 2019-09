Ambasadorul Israelului la București, nemulțumit de decizia premierului de a-l numi pe Catalin Dancu insarcinat cu afaceri in Țara Sfanta

Comunitatea evreiască din România și-a exprimat public revolta că avocatul Cătălin Dancu, consul general al României la New York, ar urma să fie numit sau chiar ar fi fost deja desemnat pentru poziția de însărcinat cu afaceri în Israel. Ambasadorul Israelului la București, David Saranga, i-ar fi transmis deja premierului Vicorica Dăncilă nemulțumirea că partea The post Ambasadorul Israelului la București, nemulțumit de decizia premierului de a-l numi pe Cătălin Dancu însărcinat cu afaceri în Țara Sfântă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.