Ambasadorul Romaniei in Franța, prima reacție la incendiul de la Notre Dame: 'Este un simbol al crestinatatii, este un simbol al Frantei'

Ambasadorul Luca Niculescu a vorbit la Radio France International (RFI) despre faptul că a văzut catedrala arzând, despre emoţia foarte mare care i-a cuprins pe oameni şi punctează că ireparabilul nu s-a produs şi că în curând va începe reconstrucţia edificiului, conform Agerpres.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Adina Florea a DESCINS la DNA Ploiești pentru a căuta camera de TORTURĂ în care erau audiați martorii neobedienți

"Am văzut cum catedrala ardea. Zidurile erau iluminate de flăcări din interior, zidurile, vitraliile. Şi am văzut mii de oameni care stăteau şi se uitau în tăcere la ce se întâmplă. Am văzut lacrimi în ochii unora. Am văzut cum din cer pica un fel de cenuşă. Emoţie foarte, foarte mare şi am văzut că emoţia este planetară. Pe de altă parte, ireparabilul nu s-a produs, adică este în picioare catedrala. Catedrala nu se va prăbuşi şi cât de repede va începe reconstrucţia. Acum suntem în perioada în care trebuie răcită catedrala, o operaţiune care va dura câteva zile, dar ea va renaşte", a afirmat diplomatul român.

Acesta apreciază că va fi un elan de solidaritate pentru refacerea catedralei, despre care spune că este simbol al creştinătăţii, un monument al patrimoniului universal, potrivit Agerpres.

"Este un simbol al creştinătăţii, este un simbol al Franţei, este un simbol al Europei, este un monument al patrimoniului universal. Cred că nu este un om care să nu aibă povestea lui cu Notre-Dame, fie că e vorba pur şi simplu de o fotografie în faţa catedralei, fie că e vorba despre romanele pe care le-a citit, despre filmele pe care le-a văzut, de opera la care a fost şi a ascultat muzica de la Notre-Dame. Cu siguranţă va fi un elan de solidaritate pe măsură. Mă uitam la toate mesajele din această dimineaţă şi la radio, şi la televizor, şi pe Twitter: toţi vorbesc acum despre necesitatea reconstrucţiei şi e probabil să avem şi un moment de solidaritate naţională, aşa cum s-a întâmplat după atentatele teroriste de acum câţiva ani", a precizat, la RFI, ambasadorul României în Franţa, Luca Niculescu.

Incendiul care s-a declanşat luni după-amiază târziu şi a devastat o parte din Catedrala Notre-Dame din Paris este "stins" în totalitate, a anunţat, marţi dimineaţă, purtătorul de cuvânt al brigăzii de pompieri, relatează AFP.