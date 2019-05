Ambasadorul Romaniei in Germania, despre Schengen: Probabil la summitul UE din iunie se va anunta

Schengen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Germania, a declarat ca intrarea Romaniei in spatiul Schengen, cu aeroporturile, ar putea fi anuntata dupa summitul din iunie de la Bruxelles. „Facem parte din cea mai buna constelatie statala pe care am avut-o vreodata. Am fost egalii Frantei si suntem egalii Frantei, Germaniei”, a precizat acesta. "Probabil si UE are erorile ei, probabil si-a autonomizat in acesti multi de functionare niste nuclee de putere care par mai departate de statele membre si de cetateni, dar suma, la capat, cand tragem linia, ne obliga pe noi, romanii, sa constatam ca in ultimii 10-12 ani facem parte din cea mai buna constelatie statala, regionala, federativa, de alianta pe c ...