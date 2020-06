Ambasadorul rus, convocat la MAE in legatura cu declaratiile purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova privind Strategia Nationala de Aparare a Romaniei

Ambasadorul rus la Bucuresti Valery Kuzmin a fost convocat vineri la MAE in legatura cu declaratiile purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova care a comentat mentionarea comportamentului agresiv al Rusiei in regiune in Strategia Nationala de Aparare a Romaniei. afirmand ca Bucurestiul a inceput sa plagieze, ceea ce arata ca politicienii romani nu sunt capabili sa gandeasca independent.