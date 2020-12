Ambasadorul SUA, campanie pentru PNL de Ziua Nationala: 'Guvernul Orban a aplicat reforme pentru a restaura statul de drept, afectat de guvernul anterior'

Ambasadorul american la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a subliniat marţi că Statele Unite vor continua să sprijine evoluţia României ca "lider la nivel regional şi european", el transmiţând un mesaj video în care a felicitat poporul român la sărbătorirea a 102 ani de la Ziua Marii Uniri.

"În numele preşedintelui Trump şi al poporului american doresc să transmit felicitări preşedintelui Iohannis şi poporului român la sărbătorirea a 102 ani de la Ziua Marii Uniri. România a evoluat mult. Sunt mândru în special de progresele uimitoare făcute anul acesta, în ciuda numeroaselor obstacole de care ne-am lovit. România se luptă cu COVID-19 şi încearcă să-şi ţină poporul în siguranţă încă de la începutul acestui an. În ciuda unui astfel de impediment major, a reuşit să facă paşi importanţi în domenii precum dezvoltare economică, securitate energetică şi cooperare în domeniul apărării. Statele Unite şi România au creat treptat o prietenie caracterizată prin colaborare, loialitate şi consecvenţă. Parteneriatul dintre ţările noastre nu a fost nicicând mai puternic. Statele Unite vor continua să sprijine evoluţia României ca lider la nivel regional şi european", a afirmat Adrian Zuckerman în mesajul său, potrivit Agerpres.

Ambasadorul SUA la Bucureşti a adăugat că anul acesta este "anul care marchează perioada Renaşterii în România".



"Sub conducerea preşedintelui Trump, Statele Unite au sprijinit România să atingă obiective care în trecut erau de neînchipuit. Statele Unite şi România cooperează în vederea recondiţionării unui reactor nuclear şi a construirii a două noi reactoare la Cernavodă. Proiectul este evaluat la aproximativ 8 miliarde de dolari. Banca de Import-Export a SUA (Exim) va oferi României până la 7 miliarde de dolari finanţare pentru acest proiect. Centrala de la Cernavodă va furniza aproximativ 40% din cererea de energie electrică a României", a declarat Zuckerman.



El a precizat că România deja este pe "poziţia a doua" în topul producătorilor de petrol şi gaze din Europa.



"România va deveni cel mai mare producător şi exportator de gaze de energie din Europa de îndată ce va începe realmente extracţia de gaze din rezervele însemnate din regiunea Mării Negre, anul viitor", a punctat Zuckerman.



Potrivit acestuia, România are "tot ce trebuie" pentru a fi un lider european în domeniul "agriculturii, silviculturii, mineritului, tehnologiei inovative, industriei de prelucrare".



"În plus, am început să lucrăm la o autostradă şi o cale ferată care să lege Marea Neagră de Marea Baltică. România a demarat acest proiect în colaborare cu Polonia şi cu Statele Unite. La finalizarea sa, acest proiect, care valorând miliarde, va reprezenta o stimulare majoră a economiei României, Poloniei şi a întregii regiuni din Europa de Est. O economie puternică asigură capacitate de apărare puternică, iar o apărare puternică protejează o economie robustă. O Românie puternică înseamnă o Europă puternică şi securitatea generaţiilor noastre viitoare", a afirmat Zuckerman.



El a amintit că SUA şi România au semnat o Foaie de parcurs în materie de cooperare în domeniul apărării pe o perioadă de 10 ani.



"Nivelul de pregătire şi capacitatea României vor continua să crească. Statele Unite vor continua să sprijine modernizarea şi interoperabilitatea forţelor armate ale României. Programul de modernizare a apărării României include avioanele de luptă F16, elicopterele Blackhawk, transportoarele blindate Pirahna, rachetele Naval Strike, echipamente pentru Avertizarea Domeniului Maritim, războiul Anti-Submarin, sistemele de rachete HIMARS şi Patriot, care sunt cele mai avansate din lume. În plus, personal militar american este în curs de dislocare către România", a mai afirmat Zuckerman.



SUA recunosc importanţa României, a arătat diplomatul american, "un aliat statornic, de bază, care protejează regiunea Mării Negre şi flancul estic al Europei de comportamentul malign al Rusiei şi de alte influenţe maligne".



Ambasadorul SUA la Bucureşti a menţionat că România a făcut progrese şi în multe alte domenii.



"A hotărât să pună capăt corupţiei endemice şi traficului de persoane prin aplicarea unei politici de toleranţă zero. Această conduită infracţională ruşinoasă nu va mai reprezenta o pată pe obrazul poporului român. Guvernul Orban a aplicat reforme pentru a restaura statul de drept - afectat de guvernul anterior - şi pentru a 'smulge' din rădăcini corupţia. Corupţia endemică şi baronii roşii rămaşi din anii regimului comunist nu îşi au locul în România modernă. Au stagnat dezvoltarea economică şi socială a României suficient. Pe măsură ce se încetăţeneşte aplicarea principiului statului de drept, din ce în ce mai mulţi investitori americani şi străini vin în România. La fel, pe măsură ce se privatizează companiile de stat, se estompează şi mai mult barierele din calea competiţiei caracteristice pieţei libere şi se reduc sursele de venit din care se susţine corupţia endemică", a spus Zuckerman.

"Corporaţiile şi entităţile corupte din China comunistă, precum Huawei, ZTE, nu îşi au locul în România liberă şi democratică", a susţinut ambasadorul.



"Prim-ministrul Orban a declarat că 'în ceea ce priveşte reţelele 5G (...), China nu poate fi partener. (...) Vom alege o companie care nu aduce niciun fel de ameninţare la adresa securităţii naţionale sau altor domenii'. Ţări din întreaga Europă au urmat modelul de conducere al prim-ministrului Orban în vederea protejării reţelelor 5G de furnizori care nu prezintă încredere şi au risc ridicat, precum Huawei şi ZTE. Statele Unite şi Uniunea Europeană au sprijinit crearea unor cadre legale, cum ar fi programul 'Clean Network' şi Setul de Instrumente al UE privind securitatea cibernetică şi a reţelelor 5G pentru a proteja infrastructura 5G de furnizorii care prezintă risc ridicat", a mai susţinut Zuckerman.



Ambasadorul SUA a felicitat, în finalul mesajului său, românii pentru aniversarea a 102 ani de la Marea Unire.



"În încheiere aş vrea să felicit, din nou, toţi românii la împlinirea a 102 ani de la Marea Unire şi să laud acest an care marchează perioada Renaşterii în România. Acesta este numai începutul pentru românii curajoşi care realizează lucruri măreţe şi se bucură de succes. România şi Statele Unite sunt cei mai buni prieteni. Împreună vom continua să realizăm lucruri măreţe. (...) Dumnezeu să binecuvânteze poporul român şi pe cel american", a mai afirmat Zuckerman.