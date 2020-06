Ambasadorul SUA in Romania, catre parlamentari: Incepeți sa lucrați cu Guvernul pentru a rezolva problema traficului de persoane

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, a făcut vineri un apel către parlamentari, la sediul MAI, într-o declarație de presă alături de șeful Internelor, Marcel Vela, ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, și Procurorul General al României, Gabriela Scutea, să colaboreze cu Guvernul pentru eradicarea traficului de persoane.

„Trebuie sa se faca mai mult. Bandele de crima organizata actioneaza cu nerusinare stiind ca probabil scapa nepedespiti. Din fericire, numarul de cazuri de urmarire penala a crescut constant, protectia victimelor a crescut. In colaborare cu politia romana ne angajam intr-un program de toleranta zero pentru traficul de persoane. Daca esti traficant de persoane te vom gasi, te vom aresta si te vom pune sub acuzare. Nicaieri nu te vei putea ascunde, s-a terminat. In incheiere fac apel la conducerea Parlamentului: incepeti sa lucrati cu Guvernul pentru a adopta legislatia necesară. Acum este momentul ca Parlamentul sa ia atitudine si sa-i reprezinte pe oameni”, a declarat Zuckerman.

Citește și: Surse: Tensiuni în Guvern între 'epidemiologi' și miniștri .