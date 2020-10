Ambasadorul SUA in Romania: In urma cu doua saptamani, am fost martorii unui proces electoral care a continuat sa puna distanta intre natiune si "baronii-talhari"

Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat, in mesajul adresat joi participantilor la Forumul Institutului Aspen de la Bucuresti, ca in urma cu doar doua saptamani am fost martorii unui proces electoral care a continuat sa puna distanta intre natiune si "baronii-talhari" rosii care au manipulat legea pentru a-si umple buzunarele, in detrimentul poporului roman.