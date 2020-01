Ambasadorul SUA la București vorbește despre existența corupției endemice in Romania

Ambasadorul SUA la Bucureşti Zuckerman afirmă, într-un interviu pentru Ziarul de Iaşi, că principalul lucru care ar trebui făcut pentru ca economia românească să se dezvolte este eliminarea acestei culturi de corupţie endemică ce a blocat evoluţia ţării.

”Principalul lucru care ar trebui făcut pentru ca economia românească să se dezvolte este eliminarea acestei culturi de corupţie endemică ce a blocat evoluţia ţării la nivelul de acum. Poate să mai înainteze puţin, dar ca să facă paşi mari trebuie să fie eliminată această corupţie”, a declarat Zuckerman într-un interviu pentru Ziarul de Iaşi.

Ambasadorul american a relatat că a scris un articol în care a subliniat că România are un potenţial enorm, pe care el îşi doreşte să-l dezvolte, să devină una dintre cele mai puternice ţări din punct de vedere economic în Europa, el argumentând că ”România are gaz în Marea Neagră, are petrol, are minerale, are o populaţie educată – s-a făcut un centru de tehnologie la Cluj care este unul dintre cele mai bune din Europa”.

România ”are un potenţial atât de mare care nu e exploatat şi e ţinut înapoi de această cultură a corupţiei, care trebuie să fie eliminată”, a conchis diplomatul.