Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, la comemorarea evenimentelor de la 11 septembrie: Am invins si vom continua sa invingem dusmanii libertatii

Ambasadorul SUA la Bucureşti Adrian Zuckerman a afirmat, la comemorarea a 19 ani de la atacurile de la World Trade Center, că pentru el „ziua de 11 septembrie va reprezenta nu numai o mare pierdere, ci şi o zi de reflecţie despre curajul şi hotărârea poporului american, de la familiile victimelor, la pompierii, poliţiştii, personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă şi bărbaţii şi femeile noastre curajoase în uniformă”, anunță news.ro.

„Prieteni, vă mulţumesc că v-aţi alăturat în această dimineaţă pentru a onora această zi închinată victimelor atentatelor din 11 septembrie. Astăzi, aşa cum a fost şi ziua de 11 septembrie 2001, este o zi extraordinară, fără niciun nor pe cer. Totuşi, astăzi este o zi de comemorare şi amintire sumbră, precum şi de determinare. De la sosirea mea în decembrie anul trecut, am experimentat împreună multe premiere şi acum stăm aici ... împreună ... pentru a marca prima noastră comemorare a evenimentelor de la 11 septembrie 2001, o zi pe care lumea nu o va uita niciodată. Pentru mine ziua de 11 septembrie va reprezenta nu numai o mare pierdere, ci şi o zi de reflecţie despre curajul şi hotărârea poporului american, de la familiile victimelor, la pompierii, poliţiştii, personalul de intervenţie în situaţii de urgenţă şi bărbaţii şi femeile noastre curajoase în uniformă. Aceasta este o zi de doliu şi amintire, precum şi o zi de inspiraţie. Ceea ce s-a întâmplat acum nouăsprezece ani nu ar trebui să se mai întâmple niciodată”, a afirmat Adrian Zuckerman, vineri, la ceremonia de comemorare a evenimentelor din 11 septembrie 2001.

Citește și: Doliu în lumea politică: A murit în timp ce se afla în campanie electorală. Viza funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj .

El a adăugat că atacurile de la 11 septembrie au fost nişte acţiuni mişeleşti şi josnice, iar făptaşii sunt demni de tot dispreţul.

„În urmă cu nouăsprezece ani, duşmanii laşi ne-au luat de lângă noi aproape 3.000 de membri nevinovaţi ai familiei, prieteni şi concetăţeni. Victimele nevinovate erau din toate categoriile sociale şi din toate mediile. Nu făcuseră absolut nimic pentru a-i răni pe cei care i-au atacat. Au fost o ţintă doar pentru că provin din naţiunea care reprezintă tot ceea ce urăsc duşmanii noştri - o ţară care îmbrăţişează libertatea, drepturile omului, decenţa şi demnitatea individuală. Pentru simplul fapt că erau americani, au fost ucişi în turnurile noastre, la Pentagon şi pe câmpurile noastre. A fost o acţiune mişelească şi josnică. Făptaşii sunt demni de tot dispreţul”, a completat Zuckerman.

Ambasadorul SUA la Bucureşti a mai spus că „amintirile oribile din acea zi marchează un moment de cotitură de neuitat în viaţa mea”.

„Ştiu că fiecare dintre voi, ca şi mine, îşi aminteşte exact unde era în acea dimineaţă. Unii dintre voi aţi fost în colţuri îndepărtate ale ţării noastre sau în străinătate, unii dintre voi aţi fost în New York sau Washington şi aţi privit voi înşivă cum se desfăşura infamia. Eu eram în New York şi am văzut turnurile prăbuşindu-se şi un oraş fantastic aproape paralizat. Este o imagine pe care nu o voi uita niciodată. Amintirile oribile din acea zi marchează un moment de cotitură de neuitat în viaţa mea. Ştiam atunci că lumea noastră se schimbase pentru totdeauna. Ştiam că războiul împotriva terorii va fi la fel de dificil, pe cât este de esenţial. Şi ştiam că America poate realiza orice atunci când acţionează cu hotărâre pentru un obiectiv clar. Am învins şi vom continua să învingem duşmanii libertăţii şi vom continua să îi vânăm pe cei care ar aduce violenţa în ţara noastră. Nu avem de ales, dacă vrem dreptate pentru acele vieţi pe care ni le-au furat şi dacă dorim să lăsăm o lume mai paşnică pentru copiii şi nepoţii noştri”, a mai afirmat diplomatul american.

Citește și: Mărturia cutremurătoare a soției lui Emi Pian: ‘Totul a fost planificat. Ei și-au făcut planurile, și mi-au omorât bărbatul’

El a precizat că „duşmanii noştri au reuşit să ne fure pe cei dragi şi pacea noastră, dar au reuşit, de asemenea, să arate lumii, din nou, că cei din echipele de intervenţie sunt printre cele mai curajoase şi altruiste persoane, că nu există un prieten mai bun şi nici un duşman mai de temut decât armata noastră şi că, deşi căutăm pacea, nu vom fi victimizaţi sau ţinuţi ostatici de actori maligni”.

Acesta a adăugat că Statele Unite sunt o forţă care luptă pentru libertate, pentru bine, pentru democraţie şi decenţă umană şi va proteja aceste valori împotriva tuturor celor care vor să le ia.

„Statele Unite sunt o forţă care luptă pentru bine, pentru libertate, pentru decenţă umană şi pentru democraţie. Statele Unite vor proteja aceste valori împotriva tuturor celor care încearcă să ni le ia. Nu ne vom pleca niciodată în faţa forţelor răului, terorismului, nedreptăţii şi opresiunii. Mă rog pentru aceia dintre voi care i-aţi pierdut pe cei dragi sau prietenii în această zi, în urmă cu nouăsprezece ani, să fi găsit alinare pe parcursul acestor ani. Ca naţiune şi ca popor, trebuie să onorăm întotdeauna memoria fiecărei persoane pe care am pierdut-o în acea zi oribilă”, a conchis Zuckerman.