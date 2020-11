Ambasadorul SUA la Bucuresti transmite condoleante familiilor celor decedati in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt. Promite un plan pentru spitale

Amabasadorul SUA în România Adrian Zuckerman a transmis condoleanţe familiilor celor decedaţi în incendiul de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ în urma căruia 10 persoane au decedat. Ambasadorul a stabilit cu prim-ministrul Ludovic Orban să asiste cu un plan de revizuire şi modernizare sau reconstruire a tuturor spitalelor din ţară, pentru ca o astfel de tragedie să nu se mai întâmple vreodată. În semn de doliu pentru victime, diplomantul american a solicitat arborarea drapelului american în bernă, potrivit unui comunicat de presă al ambasadei.

„Ambasadorul Zuckerman, în numele preşedintelui Trump şi al poporului Statelor Unite, transmite sincere condoleanţe familiilor celor care au pierit în incendiul de la spitalul din Piatra Neamţ. Poporul american deplânge astăzi alături de poporul român. Salutăm curajul angajaţilor şi al personalului de intervenţie care a acordat primul ajutor la faţa locului, care, fără să se gândească la propria siguranţă, s-au repezit înapoi în flăcări, pentru a salva pacienţii şi celelalte persoane care se mai aflau în spital. Ambasadorul Zuckerman a declarat: „Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toţi eroii care au salvat vieţi noaptea trecută, din incendiu. Medicul care s-a repezit în flăcări, riscându-şi viaţa pentru a-i salva pe alţii este un model demn de urmat pentru noi toţi. Îi dorim tot binele şi însănătoşire grabnică!”, arată comunicat de presă al ambasadei SUA la Bucureşti remis duminică stiripesurse.ro

Duminică dimineaţă ambasadorul Adrian Zuckerman i-a telefonat prim-ministrului Orban pentru a transmite condoleanţe şi pentru a oferi sprijin deplin din partea Guvernului Statelor Unite, inclusiv ajutor în ceea ce priveşte investigarea cauzei incendiului şi prevenirea unor tragedii similare, pe viitor.

„Ambasadorul Zuckerman l-a felicitat pe prim-ministru pentru răspunsul prompt, profesionist pe deplin, al Guvernului României la această tragedie. Răspunsul Guvernului este cu atât mai remarcabil, având în vedere presiunea enormă asupra resurselor Guvernului, pe fondul pandemiei COVID-19. Ambasadorul a stabilit cu prim-ministrul să asiste cu un plan de revizuire şi modernizare sau reconstruire a tuturor spitalelor din România, pentru ca o astfel de tragedie să nu se mai întâmple vreodată. În semn de doliu pentru victime, Ambasadorul a solicitat arborarea drapelului american în bernă”, conchide sursa citată.

Zece pacienţi au murit în urma unui incendiu care a izbucnit sâmbătă la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ. Alte şapte persoane, inclusiv medicul Ioan Cătălin Denciu, care a încercat să salveze bolnavii, au fost rănite.

Ambassador Zuckerman, on behalf of President Trump and the people of the United States, expresses his sincere condolences to the families of those who perished in the hospital fire in Piatra Neamt. The people of the United States today grieve with the people of Romania.We commend the brave hospital employees and first responders who, without giving a thought to their own safety, rushed into the blaze to save the patients and other people still inside the hospital. Ambassador Zuckerman stated “ May God bless all the heroes who saved lives at the hospital fire overnight. The physician who rushed into the flames, risking his own life to save others is a model for all of us. We wish him all the best for a speedy recovery.”

Ambassador Adrian Zuckerman called Prime Minister Orban early this morning to relay his condolences and offer the full assistance of the U.S. Government, including help in investigating the cause of the fire and support in preventing any similar tragedies in the future. Ambassador Zuckerman also commended the Prime Minister on the highly professional and timely Romanian Government response to this tragedy. The Government’s response is all the more remarkable given the enormous stress already burdening Government resources due to the Covid outbreak. The Ambassador agreed with the Prime Minister to assist with a plan to review and modernize or rebuild all hospitals in Romania so this never happens again.

The Ambassador has directed that the American flag be flown at half-mast in honor of the victims.