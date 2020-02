Ambasadorul SUA: Romania are nevoie de lideri vizionari, precum presedintele Iohannis si prim-ministrul interimar Orban

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a afirmat vineri, la fabrica Ford din Craiova, că România a făcut paşi importanţi şi are potenţialul să devină lider regional, însă pentru a valorifica acel potenţial, mai are nevoie de muncă şi de lideri vizionari, "precum preşedintele Iohannis şi prim-ministrul interimar Orban". "Este o plăcere să mă aflu aici, alături de dumneavoastră, pentru a evidenţia succesul unei companii americane remarcabile şi impactul acesteia în România. Cred că povestea Ford este un exemplu excelent a ceea ce se poate întâmpla dacă Statele Unite şi România lucrează împreună. Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro în ceea ce era o fabrică auto învechită şi neperformantă. Astăzi, această fabrică asigură locuri de muncă foarte bune pentru peste 6.300 de români harnici. Aceşti muncitori excepţionali, care ar trebui să fie foarte mândri de măiestria lor. Ford este doar una dintre multele poveşti de succes din toată România. Investitorii angajează şi pregătesc muncitori, colaborând cu Guvernul pentru a dezvolta o Românie mai sigură din punct de vedere economic, nu doar pentru elita educată, ci pentru toţi muncitorii. România a făcut paşi importanţi şi are potenţialul să devină lider regional. Însă pentru a valorifica acel potenţial, mai este nevoie de muncă. Va fi nevoie de lideri vizionari, precum preşedintele Iohannis şi prim-ministrul interimar Orban pentru a depăşi provocările care urmează şi a conduce această ţară spre o renaştere modernă a României, o renaştere nu doar a economiei, ci a tuturor faţetelor vieţii româneşti", a spus Adrian Zuckerman în discursul susţinut vineri la fabrica Ford de la Craiova, unde a fost prezent şi premierul Ludovic Orban alături de o delegaţie guvernamentală. Ambasadorul american a mai afirmat că România are o istorie bogată în domeniile culturii, ştiinţei, inovaţiei şi multe altele, iar astăzi se află "la un pas de măreţie", subliniind că poporul român nu are prieten mai bun decât Statele Unite care îşi asumă angajamentul de a continua colaborarea, astfel încât "toţi românii să aibă un viitor prosper şi sigur". "De la muzica lui George Enescu, la Mircea Topoleanu şi Radu Ciorniciuc, care în urmă cu doar câteva săptămâni au câştigat Premiul Special al juriului pentru cea mai bună imagine la Festivalul de Film Sundance, de la Henri Coandă, unul dintre primii inovatori ai avioanelor, la infrastructura de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI-NP), România a obţinut foarte multe realizări în foarte multe domenii, iar astăzi este la un pas de măreţie. Vreau să ştiţi că împărtăşesc această viziune şi voi face tot ce pot pentru a lucra împreună cu România şi poporul său, pentru a o ajuta să devină ţara care poate să fie şi ar trebui să fie. Vreau să vă mulţumesc încă o dată dumneavoastră, muncitorilor, pentru produsele excelente pe care le realizaţi aici şi să vă reamintesc tuturor că poporul român nu are prieten mai bun decât Statele Unite. În numele preşedintelui Trump şi al poporului american, ne asumăm angajamentul de a continua să colaborăm, astfel încât toţi românii să aibă un viitor prosper şi sigur", a mai spus ambasadorul Adrian Zuckerman. AGERPRES / (AS - autor: Maria Mitrică, editor: Marius Frăţilă, editor online: Andreea Lăzăroiu)