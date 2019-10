Ambasadorul Vietnamului in vizita la Antibiotice, compania ce asigura un sfert din exporturile catre aceasta tara

antibiotice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu ocazia vizitei pe care o efectueaza in judetul Iasi, Excelenta Sa Dang Tran Phong, ambasadorul Republicii Vietnam in Romania, a fost, luni 7 octombrie, oaspetele companiei Antibiotice. Cu acest prilej au avut loc o serie de discutii in care s-a evidentiat buna colaborare comerciala dintre Antibiotice si mediul de afaceri din Republica Vietnam precum si dorinta de consolidare a relatiilor Antibiotice cu aceasta tara. De asemenea, s-au evidentiat o serie de oportunitati de dezvoltare a afacerii Antibiotice in Vietnam prin cooperare cu distribuitorii locali, avand in vedere ca piata de medicamente vietnameza are multe similitudini cu piata farmaceutica din Romania. Excelenta Sa a avut ocazia sa vizit ...