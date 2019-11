Ambient One Construct SRL va executa lucrari de modernizare a Dispensarului Uman din Comana, judetul Constanta (document)

Primăria Comunei Comana a încheiat un contract de lucrări de construcții de clădiri pentru servicii sanitare.Denumirea completă a proiectului atribuit este "extinderea și modernizarea Dispensarului Uman din localitatea Comana, județul Constanța".Societatea care se va ocupa de lucrările de construcții de clădiri pentru servicii sanitare este Ambient One Construct SRL.Valoarea contractului este de 858.665 lei, iar atribuirea a avut loc în data de 30-10-2019.Principalele lucrări ce se vor executa vor consta în:• Intrarea în legalitate a construcțiilor existente (corp C1 și respectiv C2);• Desfințarea construcției anexa de pe latura din nord ce a fost construită ulterior, alipit de construcția principală;• Desfacerea acoperișului;• Realizarea fundațiilor pentru extinderea propusă;• Realizarea extinderii din zidărie din BCA;• Compartimentări interioare din zidărie de BCA și gips-carton;• Instalatii termice, ventilație și climatizare, sanitare, electrice în zona de extindere;• Înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre cu tâmplărie PVC pentacamerală și geam termopan;• Înlocuirea ușilor de interior existente cu uși din PVC cu geam termopan sau pline;• Reparații la construcția existentă: desfacerea pardoselilor, tencuielilor și finisajelor din cabinetele existente și refacerea lor cu materiale noi, agrementate;• Termosistem exterior din polistiren 10 cm;• Înlocuirea instalației electrice în clădirea existentă;• Înlocuirea instalației sanitare și adaptarea la normele de funcționare ale cabinetelor medicale;• Instalatie termică cu corpuri de încălzire statice;• Sistem de producere a apei calde menajere cu un sistem de trei panouri solare, boiler termoelectric de acumulare a apei calde menajere 300 l, vase de expansiune, pompe, sistem automatizare, regulator, etc.;• Sistem centralizat de ventilație și climatizare, cu agregat de răcire exterior;• Iluminat exterior cu doi stâlpi de iluminat dotați cu sisteme fotovoltaice;• Refacerea împrejmuirii;• Amenajarea căii de acces și a spațiului verde din jurul clădirii;• Centrala termică cu funcționare pe combustibil solid.• Organizare de șantier.Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 11 zile.Termenul de răspuns al autorității contractante, la solicitarile de clarificări / informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Firma câștigătoare esteSocietatea a fost înființată în anul 2006 și are sediul social Satul Viişoara, Comuna Cobadin, județul Constanţa.Societatea are capital social subscris de 200 lei, integral vărsat, compus din: 20 de părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 10 lei.Acționari sunt Tudor Zamfir, care este și administrator, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50% și Tudor Adriana Nicoleta, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50%.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.Potrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2018 societatea a raportat cifra de afaceri netă de 2.074.423 lei, profit de 471.653 lei și un număr mediu de 12 salariați.În secțiuneaputeți consulta anunțul de atribuire a contractului, de pe licitatiapublica.ro.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța