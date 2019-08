Ambrozia a facut primele victime la Iasi. 10 metode ce va pot feri de alergii.

Tudor Ciuhodaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarma legat de faptul ca sunt tot mai multe cazuri de si din ce in ce mai severe de alergii la ambrozie. "In fiecare zi 2-3 pacienti au nevoie de tratament de urgenta si dupa expunerea si la praful de pe strada sau din casa, la polen si diversele substante utilizate la tratarea plantelor ornamentale sau la curatenie si dupa intepaturile de insecte, tot mai frecvente in aceasta perioada. Mai nou, la Iasi, ambrozia face ravagii si zeci de persoane afectate au sesizat Prefectura si Directia Agricola. Exista insa si cateva solutii ce va pot feri de expunerea la alergeni si pot impiedica dezvoltarea unor forme clinice severe. Alergia la ambrozie si firu ...