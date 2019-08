Ambulanta copiilor proiect initiat de Serviciul Voluntar de Ambulanta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S.V.A. a initiat un proiect numit „Ambulanta copiilor”, prin care doreste sa achizitioneze o ambulanta cu care sa faciliteze transportul copiilor bolnavi de cancer spre institutiile medicale si spre casa intr-un mediu adecvat. Proiectul este creat pentru a facilita copiilor bolnavi, vizitele obisnuite la spital, cat si de a-i transporta in cazul unor situatii de urgenta. Uneori devine dificil pentru un copil care sufera de o boala cronica sa calatoreasca in transportul public dupa ce a stat de-a lungul zilei la cozi lungi pentru a-si face analizele sau dupa ce a urmat o sesiune de chimioterapie dureroasa. Scopul este de facilita copiilor bolnavi, vizitele obisnuite la spital, cat si de a-i transporta in cazul unor sit ...