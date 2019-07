Amenda de 130.000 de euro pentru o banca ce nu a respectat protecția datelor personale ale clienților

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor a amendat Unicredit Bank pentru nereguli privind aplicarea Regulamentului european GDPR, suma fiind de 130.000 de euro. Conform hotnews.ro, investigația autorității a stabilit că banca dezvăluia CNP-ul și adresa plătitorilor în documentele ce conțin detaliile tranzacțiilor, documente disponibile on-line pentru clienții beneficiari ai plăților. Jurnaliștii citați publică și punctul de The post Amendă de 130.000 de euro pentru o bancă ce nu a respectat protecția datelor personale ale clienților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.