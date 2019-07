Amenda uriașa pentru Facebook: 5 miliarde de dolari

Reţeaua de socializare Facebook Inc a primit o amendă record pentru încălcarea dreptului la confidențialitate. Comisia Federală pentru Comerţ a anunțat că Facebook va plăti în SUA o amendă de cinci miliarde de dolari este amenda pentru pentru închiderea unei investigaţii privind încălcarea dreptului la confidenţialitate al utilizatorilor, transmit BBC, Reuters şi site-ul cityam.com, potrivit The post Amendă uriașă pentru Facebook: 5 miliarde de dolari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.