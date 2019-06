Amenintat cu pistolul intr-o benzinarie din Iasi

pistol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, la benzinaria Petrom, din zona Podu de Piatra a izbucnit un conflict intre doi soferi. Concret un tanar in varsta de 32 ani a amenintat cu pistolul un alt sofer. In urma scandalului creat de cei doi, martorii au sunat la numarul unic de urgenta 112. La fata locului s-a deplasat un echipaj de politie, care l-a perchezitionat pe soferul de 32 ani, asupra caruia a fost gasit un pistol neletal. In cauza, a fost deschis un dosar penal referitor la regimul armelor si munitiilor. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca acesta avea sau nu permis de port arma. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...