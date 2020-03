Amenzi de 7 milioane de euro și peste 200 de dosare penale pana acum pentru nerespectarea carantinarii sau izolarii

De la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 755 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 24 persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusă măsura carantinării pentru o nouă perioadă The post Amenzi de 7 milioane de euro și peste 200 de dosare penale până acum pentru nerespectarea carantinării sau izolării appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.