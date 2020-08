Amenzi in valoare de 158.000 de lei pe litoral pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare la unitatile de alimentatie publica

Inspectorii Comandamentului Sezon Estival 2020 au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 158.000 de lei, in urma actiunii de control desfasurate in aceasta saptamana pe litoral, pentru nerespectarea legislatiei sanitar-veterinare in reteaua unitatilor de alimentatie publica, informeaza un comunicat transmis, vineri, de DSVSA Constanta.