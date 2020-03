Amenzi majorate pentru contraventiile savarsite pe durata starii de urgenta

Guvernul a adoptat mai multe ordonante de urgenta care vizeaza domeniul ordinii si sigurantei publice, fiind inasprite amenzile pentru contraventiile savarsite pe durata starii de urgenta.

De asemenea, a prelungit valabilitatea unor documente, pentru a evita deplasarea cetatenilor la ghisee. In plus, au fost modificate statutul politistilor si statutul militarilor, in sensul in care se inrerup concediile de odihna, se sisteaza pensionarile anticipate, iar detasarea se face fara acordul angajatului.

Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, mai multe OUG adoptate de Guvern.

Una dintre acestea vizeaza inasprirea amenzilor pentru contraventiile savarsite pe perioada starii de urgenta.

”Sunt avute in vedere in special contraventiile savarsite impotriva masurilor de limitare a raspandirii infectiilor cu coronavirus, iar pentru cei care nu respecta reglementarile adoptate in acest sens contraventia se amendeaza cu 2.000- 20.000 pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice valoare amenzii este cuprinsa intre 10.000 si 70.000 RON”, a anuntat Danca.

Tot in domeniul ordinii si sigurantei publice, pentru a diminua deplasarea cetatenilor in acest moment pentru obtinerea diverselor autorizatie si certificate, valabilitatea documentelor de orice fel eliberate de institutiile si autoritatile publice se prelungeste pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta.

”De asemenea, a fost adoptata o alta ordonanta de urgenta pentru modificarea statutului politistilor si statutul militarilor in acest sens au fost instituite reglementari care sa intareasca disciplina ierarhica in cadrul acestor institutii si pentru a reglementa situatia unor angajati care trebuie in aceasta perioada sa fie la dispozitie institutiilor de ordine si siguranta publica in vederea combaterii efectelor epidemiei cu coronavirus”, a mai spus Danca.

Astfel, se intrerup concediile de odihna pentru personalul acestor institutii, se iau masuri pentru asigurarea continuitatii programului de lucru, detasarea personalului in vederea efectuarii misiunii se va face obligatoriu fara acordul angajatului si, de asemenea, se suspenda prevederile legate de pensionare anticipata pentru personalul din aceste institutii pe perioada strari de urgenta.

