AMENZI pentru cei care nu vor purta masca dupa 15 mai, inclusiv pasagerii autoturismelor

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că oamenii care nu vor purta mască în spațiile închise vor fi amendați. Cuantumul amenzilor va fi stabilit de către Ministerul de Interne. Tătaru, invitat la TVR, a dat exemplu pasagerii unui autoturism, care se află la mai puțin de 1 metru distanță în interiorul mașinii. "Dacă într-o mașină […]