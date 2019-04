Amenzi uriase pentru telefoanele care nu primesc mesaje RO ALERT. Lista modelelor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Operatorii economici si companiile de telefonie mobila risca 100 de mii de lei amenda daca mesajele trimise prin sistemului ″RO ALERT″⁣ nu ajung la cetateni, din diverse motive. Ministerul de Interne intentioneaza sa dea o Ordonanta de Urgenta care ii va obliga pe cei care vand telefoane mobile incompatibile sa isi epuizeze stocurile in cel mult 3 luni de la intrarea in vigoare a legii. In prezent, nu toate telefoanele mobile pot receptiona mesajele RO ALERT, emise atunci cand viata si siguranta oamenilor este intr-un pericol iminent. Vorbim de mesaje transmise prin unde radio atunci cand ne aflam in zona unei celule a operatorilor de telecomunicatii. Unde gasiti lista telefoanelor care primesc mesajele RO ALERT Pu ...