America a inceput cel mai mare test pentru vaccinul impotriva Covid-19

Un voluntar din Savannah, a primit, marți, la 6:45 a.m., o injecție care a dat startul primului studiu pe scară largă cu vaccinul coronavirus din Statele Unite. Rezultatele procesului ar putea fi disponibile până în noiembrie, a spus dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, citat de New York Times. Studiul […]