America de Sud spre o moneda comuna. `Este un prim pas spre un vis`, a anunțat președintele Braziliei

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro ar dori ca ţara sa şi Argentina să aibă aceeaşi monedă, ceea ce ar putea frâna "aventurile socialiste" pe continent şi ar constitui un prim pas spre o uniune monetară sud-americană, informează vineri dpa şi EFE preluate de agerpres.

Bolsonaro a făcut aceste afirmaţii la Rio de Janeiro, unde a subliniat în discuţiile cu preşedintele argentinian Mauricio Macri legăturile apropiate dintre cele două ţări.



"O familie începe cu două persoane", a declarat şeful statului brazilian, potrivit agenţiei naţionale de presă Agencia Brasil.



Bolsonaro a mai afirmat că ideea unei monede comune a apărut în 2011 şi a insistat asupra faptului că "este un prim pas spre un vis".



Brazilia ar avea "mai mult de câştigat decât de pierdut" de pe urma unei monede comune, ce ar putea acţiona "ca o frână împotriva aventurilor socialiste... in America Latină", conform cotidianului Folha de Sao Paulo.



Banca Centrală a Braziliei a exclus vineri, într-un comunicat de presă, că ar avea în acest moment un proiect sau un studiu în curs de realizare în vederea creării unei monede unice între Brazilia şi Argentina: "Banca Centrală nu are proiecte sau studii pentru o uniune monetară cu Argentina".



Aflat în Japonia, ministrul argentinian de finanţe Nicolás Dujovne a declarat vineri că proiectul instituirii unei monede comune cu Brazilia "nu are un termen limită pentru implementare şi va dura mult timp pentru că trebuie făcuţi mulţi paşi".



"Fără îndoială că este un proces îndelungat care se impune", a declarat ministrul guvernului Mauricio Macri pentru un post de radio din Fukuoka, unde participă la reuniunea miniştrilor de finanţe ale statelor membre G20, citat de agenţia naţională de ştiri Télam.



"Aşa cum a făcut Europa cu moneda euro, este nevoie de aplicarea anumitor parametri pentru ca proiectul să poată fi unul de succes", a adăugat ministrul argentinian de finanţe.



Argentina reprezintă principalul partener comercial al Braziliei din America de Sud, iar în acest moment guvernele ambelor state sunt conservatoare.