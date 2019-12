AMERICA muta razboiul in SPATIU - Ce noua ramura a armatei validat recent prin lege presedintele american

Donald Trump a promulgat vineri crearea unei Forţe a Spaţiului ce va fi însărcinată să asigure dominaţia Statelor Unite pe acest nou teren de război, ratificând o lege de finanţare militară care acordă un buget de 738 miliarde de dolari apărării americane, relatează France Presse, citată de AGERPRES.

"Dependenţa noastră de echipamentele spaţiale a crescut foarte mult, iar astăzi spaţiul a devenit un teren de război complet", a declarat ministrul american al apărării Mark Esper. "Menţinerea dominaţiei americane pe acest teatru este acum misiunea Forţei Spaţiului Statelor Unite"."Forţa Spaţiului" devine a şasea ramură a forţelor armate ale Statelor Unite, după armata terestră, US Air Force, US Navy, corpul puşcaşilor marini şi garda de coastă. Aceasta va fi condusă de un şef de operaţiuni spaţiale, aflat sub autoritatea directă a ministrului apărării.În august, preşedintele american a creat deja un comandament militar al spaţiului, denumit Spacecom, care a devenit al 11-lea comandament militar al Pentagonului, echivalent de exemplu cu Centcom, responsabil cu operaţiunile militare americane în Orientul Mijlociu, sau Southcom, însărcinat cu America Latină.Activităţile administrative şi operaţionale ale Pentagonului sunt clar separate în două categorii: recrutarea, pregătirea şi gestionarea revenind ramurilor armatei, în timp ce lupta este plasată sub responsabilitatea comandamentelor militare.Forţa Spaţiului va fi alcătuită iniţial din 16.000 de militari şi civili care se ocupă deja de operaţiuni legate de spaţiu în cadrul forţelor aeriene ale SUA, a declarat Barbara Barrett, secretarul US Air Force.Scopul este integrarea progresivă a militarilor şi civililor responsabili de spaţiu în armata terestră şi marina SUA, a precizat ea.Forţa va fi condusă de generalul Jay Raymond, care comandă în prezent Spacecom.Dominaţia Statelor Unite pe acest nou teren de război este ameninţată de China şi Rusia care şi-au dezvoltat propriile capacităţi tehnologice. Ameninţările variază de la bruiajul comunicaţiilor şi al sateliţilor GPS până la lovitura unei rachete sol-aer împotriva unui satelit, testată cu succes de China în 2007, potrivit Pentagonului.