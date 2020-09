American Independent Film Festival 2020, intre 14 si 20 septembrie - Exista și o sectiune speciala Benh Zeitlin

Cea de-a patra ediţie a American Independent Film Festival va avea loc între 14 şi 20 septembrie şi va prezenta o selecţie de filme independente americane recente, lansate în festivaluri ca Sundance, Cannes, New York, Tribeca, Telluride, Veneţia, Toronto alături de proiecţii speciale şi întâlniri online cu regizori consacraţi şi debutanţi, potrivit news.ro.

Proiecţiile din festival au loc la Muzeul Naţional de Artă al României, Cinema Muzeul Ţăranului (în aer liber), Deschis Gastrobar, Mercato Kultur, Cinema drive-in Militari Shopping şi Event Park Snagov.

Anul acesta, festivalul organizează secţiunea specială „Double Bill Benh Zeitlin”, dedicată unuia dintre cei mai creativi tineri cineaşti ai momentului. „Beasts of the Southern Wild” (2012), primul său lungmetraj, a fost recompensat cu Marele Premiu al Juriului la Sundance, cu trofeul Camera d'Or, pentru cel mai bun debut la Cannes şi a primit patru nominalizări la Oscar. „Wendy”, cel de-al doilea film al său, lansat după opt ani, este o reinterpretare liberă a basmului „Peter Pan”, cu o distribuţie formată din copii.

Proiecţiile filmelor în cadrul festivalului vor fi urmate de două întâlniri online cu regizorul, o sesiune de întrebări şi răspunsuri - pe 18 septembrie şi un masterclass susţinut de acesta online - pe 19 septembrie.

Scenaristul, regizorul şi compozitorul american Benh Zeitlin, în vârstă de 38 de ani, locuieşte în New Orleans, Louisiana. Filmografia sa include „Beasts of the Southern Wild”, „Wendy” şi scurtmetrajul „Glory at Sea”. A compus muzică pentru filmele lui şi pentru alte proiecte, ca „Brimstone & Glory” şi „Mediterranea”. Prin colectivul Court 13, sprijină tineri cineaşti să realizeze proiecte „imposibile” - producând filme ca „Give Me Liberty”, „No Kings” şi „Burning Cane”.

Programul proiecţiilor şi noutăţile despre filmele şi evenimentele din festival vor fi disponibile pe filmedefestival.ro.

American Independent Film Festival este organizat de Asociaţia Cinemascop.