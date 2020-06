Americanii au lansat o petitie pentru inlocuirea unei statui a lui Cristofor Columb cu cea a lui Prince

O petiţie lansată în 2017 propune înlocuirea unei statui a lui Cristofor Columb, ridicată la Saint Paul, în apropiere de Minneapolis, cu una care-l reprezintă pe cântăreţul Prince, născut în Minnesota şi, mai ales, reprezentant al comunităţii persoanelor de culoare, scrie le Figaro.

Această solicitare a strâns mai mult de 10.000 de semnături, mai mule persoane alăturându-se demersului după moartea lui George Floyd în timpul unei arestări, potrivit news.ro.

Pentru semnatari, Cristofor Columb nu reprezintă valorile statului Minnesota. El este "un om care a asasinat, a violat şi i-a înrobit pe cei de culoare şi pe indigenii Americilor", explică detractorii săi.

Ei speră ca monumentul, distrus de zeci de manifestanţi acum 15 zile, să fie înlocuit cu una dintre figurile emblematice ale cântecului american şi simbol al unei generaţii, Prince.

Născut la 7 iunie 1958 la Minneapolis în Minnesota, artistul a fost foarte ataşat de acest stat unde a trăit mare parte din viaţă. El a fost o sursă de inspiraţie, un simbol al deschiderii faţă de ceilalţi, dar şi cineva implicat în dezvoltarea oraşului.

Un om pe care mulţi cetăţeni din Minnesota speră să-l pună în valoare "în loc să glorifice un om care a vrut să extermine populaţiile de culoare şi indigene, ar trebui să onorăm membrii comunităţii noastre".

Moştenirea lui Prince este cu atât mai de actualitate, în special prin melodia sa "Baltimore". În acest cântec, scris în colaborare cu artista Eryn Allen Kane, cântăreţul evocă soarta persoanelor de culoare ucise de poliţişti. Refrenul aminteşte de faptul că această cauză Black Lives Matter nu este nouă: "Dacă nu există justiţie, atunci nu există pace/ If there ain't no justice, then there ain't no peace".