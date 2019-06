Americanii au publicat imagini care ar incrimina Iranul in atacul asupra unor petroliere in Marea Oman (FOTO)

Statele Unite au publicat luni noi fotografii prezentate ca incriminând Iranul în atacurile împotriva a două petroliere, săptămâna trecută în Marea Oman, relatează AFP preluat de agerpres.

Cele 11 fotografii date publicităţii de Pentagon arată printre altele un obiect metalic circular cu un diametru de trei centimetri ataşat la coca petrolierului japonez Kokuka Courageous. Obiectul în cauză este prezentat ca unul din magneţii care au permis ataşarea unei mine neexplodate retrase, potrivit acuzaţiilor Washingtonului, după incidentul care s-a produs la 13 iunie.



O altă fotografie arată gaura provocată de o altă mină pe coca aceluiaşi petrolier, pe care Pentagonul a evaluat-o având peste un metru diametru.



"Iranul este responsabil de acest atac, după cum arată dovezile video, şi dispune de resursele şi competenţele cerute pentru a retrage rapid mina cu magnet neexplodată", a subliniat Pentagonul într-un comunicat.



Fotografiile au fost făcute de un elicopter Seahawk al US Navy, a precizat armata americană.



Potrivit experţilor în explozivi ai US Navy, amplasamentul ales pentru mine, deasupra liniei de plutire, arată că obiectivul nu a fost scufundarea petrolierelor.



Metoda utilizată însă pentru a retrage mina neexplodată - un grup de peste 10 indivizi la bordul unei vedete rapide, echipaţi cu veste de salvare, dar fără protecţie antiexplozivi - a fost foarte periculoasă, potrivit unuia dintre experţi care a solicitat anonimatul, el calificând operaţiunea ca "un scenariu cu grad foarte mare de risc".



Statele Unite au deschis o anchetă în cooperare cu mai multe ţări pe care nu le-a numit.



Ţările membre ale Uniunii Europene s-au arătat prudente luni în atribuirea de responsabilităţi pentru atacurile celor două petroliere, săptămâna trecută în Marea Oman, şi au refuzat să se alinieze la poziţia Washingtonului care acuză Iranul, cum a făcut Londra.



Atacurile comise joi au avut loc în sud-estul Strâmtorii Ormuz, o arteră maritimă vitală care leagă statele bogate în petrol şi gaze din Orientul Mijlociu de piaţa internaţională.



Iranul, care dezminte orice implicare în aceste incidente, a ameninţat în repetate rânduri în trecut că va bloca strâmtoarea.

Thread: New pictures released by the #US Military showing damage from the limpet mine on the tanker Kokuka Courageous, and remains of an unexploded mine that was removed from the hull. The last pic shows a handprint from the person who removed the mine pic.twitter.com/rMjEYWM8jW