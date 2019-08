Americanii au ridicat avioanele de vanatoare pentru o confruntare cu doua bombardiere ruse

SUA VS RUSIA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avioane de vanatoare americane au fost mobilizate, joi, pentru interceptarea a doua bombardiere ruse in apropierea coastelor Statelor Unite si Canadei, anunta Comandamentul nord-american pentru apararea aerospatiala (NORAD). "Doua avioane F-22 si doua CF-18, asistate de aeronave E-3 Sentry, KC-135 si C-130 din cadrul NORAD au identificat pozitiv si interceptat, pe 8 august, doua bombardiere Tu-95 in Zona de identificare aeriana din largul statului american Alaska si Canadei", a transmis Comandamentul nord-american pentru apararea aerospatiala. Vladimir Putin: "SUA au complicat grav situatia in lume.Acest scenariu inseamna reluarea cursei inarmarii" "Avioanele ruse au ramas in sp ...