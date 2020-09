Americanii denunța acțiunile comuniștilor chinezi pentru ca incearca `sa starneasca` valuri de furie in Statele Unite cu retorica antirasista

Şeful diplomaţiei americane, Mike Pompeo, a acuzat miercuri China că încearcă să "stârnească" valuri de furie în Statele Unite cu ajutorul criticilor sale la adresa rasismului, notează AFP preluat de agerpres.

Vezi ș: India, Japonia, Germania şi Brazilia readuc în atenţie lărgirea Consiliului de Securitate

Partidul Comunist Chinez "crede că poate înăbuşi vocile americane care îi cer să dea socoteală strigând mai tare pentru a denunţa rasismul", a declarat Mike Pomeo în cursul unei intervenţii neobişnuite pentru un secretar de stat american în faţa parlamentarilor republicani din Wisconsin, un stat foarte disputat în vederea prezidenţialelor din noiembrie.



"Doreşte să stârnească tulburări cum am văzut la Minneapolis, Portland sau aici, la Kenosha", a adăugat el la Capitoliul acestui stat. "Este revoltător. Nu putem lăsa să se întâmple asta", a continuat demnitarul american.



Statele Unite se confruntă cu un val de furie fără precedent împotriva rasismului şi brutalităţilor poliţiei după ce un afro-american, George Floyd, a murit sufocat sub genunchiul unui poliţist alb în mai, la Minneapolis, statul Minnesota. Mişcarea umbrită uneori de violenţe între manifestanţi şi forţele de ordine a beneficiat de o participare numeroasă la Portland, în Oregon, unde preşedintele Donald Trump a denunţat "agitatori anarhişti".



Aceasta a fost relansată la sfârşitul lui august când Jacob Blake, un tânăr de culoare, a fost grav rănit de un poliţist alb la Kenosha, în Wisconsin.



Mike Pompeo, unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai Chinei din rândul administraţiei Trump, a citat o scrisoare a unui diplomat chinez adresată unui parlamentar al statului Wisconsin pentru a veni în sprijinul acuzaţiilor sale. Această scrisoare făcea cunoscută "opoziţia fermă" a Beijingului faţă de "discriminarea rasială şi xenofobia" împotriva comunităţii chineze pe tema coronavirusului.



"Mânia justificată a Americii împotriva Partidului Comunist Chinez pentru modul în care a gestionat criza coronavirusului nu are nicio legătură cu problemele rasiale, însă are o mare legătură cu morţii, copiii privaţi de şcoală şi locurile de muncă pierdute", a insistat el.



Preşedintele Trump şi secretarul de stat al SUA au acuzat din primăvară China că a minţit iniţial în legătură cu gravitatea crizei de COVID-19 şi a permis răspândirea pandemiei. Cei doi se referă frecvent la "virusul chinezesc", o formulă care provoacă iritarea Beijingului, dar care este denunţată şi ca stigmatizantă de numeroşi americani de origine asiatică.