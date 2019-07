Americanii și-au doborat din greșeala propria drona, acuza Teheranul

SUA puteau să doboare 'una din propriile' lor drone deasupra strâmtorii Ormuz, a declarat vineri ministrul adjunct de externe iranian Abbas Araghchi, dezminţind că Republica Islamică ar fi pierdut un aparat fără pilot cu o zi în urmă, potrivit France Presse.

'Mă tem că USS Boxer a doborât una din propriile drone, din greşeală', susţine Araghchi într-un mesaj scris în limba engleză pe Twitter, făcând referire la nava amfibie care, potrivit preşedintelui american Donald Trump, a doborât o dronă iraniană joi deasupra strâmtorii Ormuz.'Nu am pierdut nicio dronă în strâmtoarea Ormuz sau altundeva', asigură ministrul iranian.Donald Trump declarase joi că USS Boxer a doborât o dronă iraniană care se apropiase periculos de mult de acest vas, după ignorarea mai multor apeluri de a se îndepărta.Potrivit preşedintelui american, drona iraniană se apropiase la mai puţin de 1.000 de metri de nava amfibie USS Boxer, care ar fi întreprins 'o acţiune defensivă'.'Drona a fost distrusă imediat', afirmă Trump.Întrebat la scurt timp după sosirea la sediul ONU din New York, şeful diplomaţiei iraniene Mohammad Javad Zarif a declarat că nu are 'nicio informaţie despre pierderea vreunei drone' de către Iran