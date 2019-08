Americanul Paul Whelan, acuzat de spionaj in Rusia, afirma ca a fost ranit in inchisoare

Paul Whelan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Americano-britanicul Paul Whelan, arestat in decembrie la Moscova si acuzat de spionaj, a declarat astazi ca a fost ranit de gardieni din inchisoarea in care este incarcerat in asteptarea procesului, relateaza AFP. Ambasadorul american in Rusia, Jon Huntsman, si-a prezentat demisia presedintelui Donald Trump. Care e motivul ”Am fost ranit in inchisoare, insa inchisoarea nu vrea sa va spuna”, a declarat presei Whelan, intr-o audiere la Tribunalul Lefortovo din Moscova, care urmeaza sa se pronunte cu privire la o eventuala prelungire a detentiei sale provizorii. Adus la tribunal incatusat si escortat de doi gardieni care purtau cagula, el a tunat ”puteti vedea tratamentul”. ...