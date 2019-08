Amical cu Sporting Vaslui pentru Politehnica Iasi

amical google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru pregatirea partidei de vineri, din deplasare, cu Gaz Metan Medias, Politehnica Iasi va disputa astazi, de la ora 19.30, un meci amical in compania formatiei Sporting Vaslui. Din acest an, gruparea vasluiana va juca in Liga a IV-a Vaslui, dupa ce in precedentele sezoane a evoluat in campionatele Ligii Elitelor. Formata preponderent din tineri, echipa lui Cornel Cracea a directionat in aceasta vara o serie de jucatori spre echipe de Liga a II-a si a III-a. FCSB a ajuns penultima in Liga 1 dupa ce Gaz Metan a invins-o cu 4-0 Pentru antrenorul Mihai Teja amicalul reprezinta un bun prilej sa vada lucru ultimii jucatori veniti in dealul Copoului. In precedentele partide amicale programate dupa intoarcerea di ...