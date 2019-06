Ampla actiune de informare a cetatenilor! Politistii ieseni sunt prezenti la datorie - FOTO

Actiune prevenire furt buzunare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta zi, politistii ieseni realizeaza o campanie de informare a iesenilor. Politistii ieseni se afla, la aceasta ora, in Piata Unirii din Iasi, acolo unde lanseaza campania de prevenire a furturilor din buzunare. Iesenii sunt informati despre posibilitatea ca hotii sa ii deposedeze de bunurile personale. In alta ordine de idei, politistii le ofera sfaturi despre cum sa previna astfel de evenimente neplacute. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...