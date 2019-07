Ampla actiune de verificare a conducatorilor autovehiculelor de transport - FOTO

actiune politisti 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceste momente are loc o actiune desfasurata de politistii rutieri pe raza municipiului Iasi, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse , in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor de transport public de persoane si de transport de marfa. Actiunea se desfasoara pe Calea Chisinaului. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto actiune politisti politisti iasi ...