Ampla operatiune de cautare. O minora este de negasit de mai bine de 24 de ore - FOTO

O minora este de negasit de mai bine de 24 de ore. Fetita, in varsta de 10 ani, din Popesti Leordeni, judetul Ilfov, a plecat de acasa marti, 01 octombrie 2019, in jurul orei 11:00. Parintii au sesizat imediat politia, care a declansat o ampla operatiune de cautare. Si la aceasta ora, politistii, criminalistii si jandarmii cu caini de urma o cauta pe minora. Roberta Gabriela, fetita disparuta in Targu-Jiu, gasita de politisti La momentul disparitiei fata era imbracata cu o bluza alba cu inscriptia ''New York'', pantaloni negri, incaltata cu espadrile gri. Minora are aproximativ 1,3 metri inaltime, par negru, lung pana la nivelul umerilor, prins in coada si ochi caprui. Persoanele ca ...