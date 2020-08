Amy Adams si Danny Pino vor juca in filmul 'Dear Evan Hansen'

Actorii Amy Adams şi Danny Pino vor juca în filmul "Dear Evan Hansen", o adaptare pentru marele ecran a musicalului de succes de pe Broadway din a cărui distribuţie originală au făcut parte Ben Platt, Kaitlyn Dever şi Amandla Stenberg, relatează EFE.

Potrivit publicaţiilor Variety şi The Hollywood Reporter, noua versiune va fi regizată de Stephen Chbosky, cunoscut pentru filmele "The Perks of Being a Wallflower" (2012) şi "Wonder" (2017), potrivit news.ro.

Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile mari: dansează pe melodia Jerusalema/ VIDEO

Steven Levenson, semnatarul libretului original, va semna şi scenariul acestei adaptări cinematografice.

"Dear Evan Hansen", care pe scena din Broadway l-a avut ca protagonist pe Ben Platt, a triumfat la premiile Tony din 2017, fiind ales cel mai bun musical al anului.

Musicalul a obţinut alte cinci premii pentru cel mai bun actor, Ben Platt, ce mai bună actriţă într-un rol secundar pentru Rachel Bay Jones, cel mai bun libret pentru Steven Levenson şi cea mai bună partitură originală pentru Benj Pasek şi Justin Paul.

Producţia muzicală, care prezintă povestea unui adolescent ce doreşte să-şi continue studiile, a fost lansată iniţial în 2015, dar a ajuns pe Broadway de abia în decembrie 2016 după ce a primit critici favorabile.

Citește și: Ludovic Orban strigă 'BINGO' în interiorul partidului: moțiunea de cenzură nu va trece

Nominalizată de şase ori la premiile Oscar (fără să fi câştigat vreodată) şi considerată una dintre cele mai bune actriţe ale generaţiei sale, Amy Adams s-a evidenţiat în filme ca "The Fighter" (2010), "The Master" (2012), "American Hustle" (2013), "Her" (2013), "Big Eyes" (2014), "Nocturnal Animals" (2016), "Arrival" (2016), sau "Vice" (2018).

La rândul său, actorul de origine cubaneză Danny Pino a jucat în producţii de televiziune precum "Law & Order", "The Shield", "BrainDead" şi "Mayans M.C.".