Ana Birchall a luat foc dupa declarația controversata a unui primar: 'Sa ne fereasca Bunul Dumnezeu de așa specimene in politica'

Să ne ferească Bunul Dumnezeu de așa specimene în politică, este reacția furtunoasă a Anei Birchall, fost ministru al Justiției, după ce primarul din Târgu Mureș, Dorin Florea, consideră că trebuie introduse anumite criterii cuplurilor care vor să facă copii.

„Sa ne fereasca Bunul Dumnezeu de asa specimene in politica!

Inca nu si-a dat demisia? Nici nu i s-a retras sprijinul politic???

In orice stat civilizat, dupa o asa declaratie, zbura din functie in secunda 2 daca nu isi prezenta demisia!

P.S. copilul meu s-a nascut cand eram studenta la doctorat la Yale Law School, SUA, deci cu siguranta nu indeplineam conditia cu locul de munca! Cat despre varsta ?? nu stiu .. 28 o fi acceptabil in acceptiunea acestui primar??

Fereste Doamne tara de asa lideri politici precum acest domn primar!”, scrie Birchall pe Facebook.