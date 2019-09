Ana Birchall agita apele in PSD. Ce masuri s-au luat in CEx-ul din aceasta seara

CEx PSD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apele s-au involburat din nou in PSD, de data aceasta pe tema Birchall. Dupa ce Codrin Stefanescu a luat atitudine, a fost randul deputatului Catalin Radulescu sa ceara excluderea ministrului Justitiei din partid. Soarta Anei Birchall a fost decisa in CEx-ul PSD de miercuri seara. Liderii PSD au decis in CEx ca Viorica Dancila sa nu mearga in Parlament, se asteapta motiunea de cenzura a Opozitiei. Lovitura la PSD Cluj. Potrivit unor surse politice, organizatia va fi condusa de jurnalistul Liviu Alexa. Decizia a fost luata in CEx. O alta lovitura i-a fost data lui Mihai Fifor. El nu mai este presedinte al Consiliului National al PSD. Ionut Vulpescu este cel care va conduce acest for de conducere al PSD. Declara ...