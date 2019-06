Ana Birchall, aleasa vicepremier interimar in cadrul Biroului Permanent al PSD

ana birchall google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana Birchall a fost aleasa in cadrul BPN al PSD ca vicepremier interimar pe Parteneriate Strategice. Potrivit Romania TV, Ana Birchall a fost aleasa in cadrul sedintei BPN al PSD vicepresedinte interimar pe Parteneriate Strategice, dupa ce Klaus Iohannis a respins propunerea partidului pentru aceasta functie, si anume pe Titus Corlatean. Viorica Dancila, dupa sedinta de Birou Permanent: Am discutat despre motiunea de cenzura Amintim ca, Biroul Permanent National al PSD a avut sedinta astazi, de la ora 11.00, la sediul din Kiseleff. Social-democratii au discutat despre pregatirea Congresului extraordinar si noile propuneri de vicepremieri, Eugen Teodorovici si Stefan Radu Oprea fiind printre variante sus ...