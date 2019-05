Ana Birchall anunta masuri de urgenta in cazul lui Radu Mazare

Radu Mazare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat ca a primit documentele necesare pentru a solicita extradarea lui Radu Mazare din Madagascar. Dupa traducerea tuturor documentelor, acestea vor fi trimise la Antananarivo. „Confirm ca astazi 10 mai Ministerul de Justitie a primit de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea de Apel, documentele prin care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale pentru a se solicita extradarea domnului Radu Stefan Mazare. Am dispus ca in baza documentelor primite sa inceapa la Ministerul de Justitie, in regim de urgenta, procedurile si demersurile legale pentru formularea si trimiterea cererii de extradarea. Totodata, am decis mobilizar ...