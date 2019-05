Ana Birchall cere clarificari de la CSM pe tema delegarii lui Bogdan Licu: 'Cred ca este normal sa vina in fața opiniei publice și sa clarifice aceste aspecte'

Ministrul interimar al Justiției Ana Birchall solicită luni dimineață Secției pentru procurori din cadrul CSM clarificări pe tema delegării lui Bogdan Licu la Parchetul General.

„Când o să decid reluarea, fiți convinși că o să vin în fața dvs să prezint toate informațiile de interes cu aceeași transparență și profesionalism. Am decis revocarea pentru motive pe care eu le-am considerat oportune și-mi asum această decizie și, așa cum am precizat, această procedură va fi reluată. În legătură cu delegarea procurorului general interimar, din cunoștințele mele, această delegare are bază legală. (...) Având în vedere că persistă această întrebare la nivelul opiniei publice, cred că instituția care este responsabilă cu delegarea, în speță CSM, cred că este normal să vină în fața opiniei publice și să clarifice aceste aspecte”, a spus Ana Birchall la sediul Ministerului Justiției.