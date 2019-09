Ana Birchall: “Concuziile raportului nu sustin functionarea Sectiei Speciale in aceasta forma”

Ana Birchall, ministrul Justiției, a anunțat marți că grupul de lucru interministerial coordonat de Ministerul Justiției a ajuns la concluzii preliminare legate de Secția specială de investigare a magistraților. Birchall spune că niciuna dintre concluzii nu susţine funcţionarea instituţiei în forma actuală, ca urmare, următorul MCV se va pronunța împotriva Secției Speciale, susţine ministrul. Ana The post Ana Birchall: “Concuziile raportului nu susţin funcţionarea Secţiei Speciale în această formă” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.