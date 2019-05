Ana Birchall, despre extradarea lui Radu Mazare: Procedurile tin exclusiv de autoritatile din Madagascar

Radu Mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a declarat astazi ca procedura de extradare a fostului primar al Constantei Radu Mazare depinde exclusiv de autoritatile din Madagascar, iar decizia extradarii va fi luata acolo. "Acum procedurile tin exclusiv de autoritatile din Madagascar. Deci ei sunt cei care, in momentul de fata, analizeaza si vor lua deciziile pe care le considera oportune", a declarat Ana Birchall. Fiul lui Radu Mazare si-a vizitat tatal in inchisoare: "Ii duc de mancare, doarme pe o saltea de burete" Intrebata daca are informatii potrivit carora instanta ar fi prelungit retinerea lui Radu Mazare, Ana Birchall a precizat ca nu a primit nicio informatie ...