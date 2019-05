Ana Birchall, discutii pe tema valorii adaugate a protectiei proprietatii intelectuale

Ana Birchall google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana Birchall, ministrul interimar al Justitiei, a avut o intrevedere cu delegatia condusa de procurorul federal Anca Pop, Coordonatorul Regional in Domeniul Infractiunilor Cibernetice si Drepturilor de Proprietate Intelectuala (ICHIP) din cadrul Departamentului de Justitie al SUA, pe tema valorii adaugate a protectiei proprietatii intelectuale. "Am subliniat, cu aceasta ocazie, interesul Guvernului Dancila de a asigura unui mediu favorabil dezvoltarii economice sustenabile, prin instrumente eficiente pentru protectia proprietatii intelectuale, precum si printr-o abordare strategica integrata asupra masurilor legislative si administrative. Totodata, o astfel de abordare joaca un rol major in incuraja ...