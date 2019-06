Ana Birchall, dupa ce ICCJ solicita lamuriri in dosarul lui Radu Mazare: ''O sa dam curs acestor solicitari''

radu mazare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana Birchall, ministrul interimar al Justitiei, a declarat ca, astazi, nu s-a primit nicio adresa oficiala la Ministerul Justitiei de la Inalta Curte privind lamuriri referitoare la documentatia extradarii lui Radu Mazare, precizand insa ca astfel de cereri vor fi solutionate. "Pana in acest moment, la Ministerul Justitiei nu a venit nicio solicitare oficiala, in momentul in care o sa avem o solicitare oficiala din partea Inaltei Cursi sau altor instante de judecata, o sa dam curs acestor solicitari, conform competentelor Ministerului Justitiei", a precizat Ana Birchall, la sediul PSD. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis, astazi, o cerere a avocatilor lui Radu Mazare, care spun ca ...