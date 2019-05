Ana Birchall, explicații de ULTIMA ORA dupa ce oamenii lui Tudorel Toader au fost inlaturați: 'E un lucru de normalitate'

Ministrul interimar al Justiției Ana Birchall vine cu explicații după ce a lăsat fără atribuții doi consilieri de stat aduși de Tudorel Toader.

Ana Birchall cere clarificări de la CSM pe tema delegării lui Bogdan Licu: 'Cred că este normal să vină în fața opiniei publice și să clarifice aceste aspecte'

„Este o decizie pe care eu am luat-o exact în momentul în care am preluat interimatul și am preluat toate atribuțiile pe care eu le-am considerat necesare. N-am făcut nimic altceva decât ce am făcut și în februarie 2017 și e un lucru de normalitate, având în vedere că eu răspund, și este absolut normal să știu pe ce se cheltuiesc banii, cum se cheltuiesc, cine semnează, pe ce semnează, ce se avizează, ce nu se avizează. Deci sunt lucruri absolut normale legate de buna desfășurare a activității curente. Deci toate speculațiile care au existat în ultima perioadă legat de acest aspect să fie clarificat”, a spus Ana Birchall, luni, la sediul MJ.

Nicolae Popa, secretar de stat din octombrie 2018, şi Sebastian Costea, consilier personal al lui Tudorel Toader în perioada mai 2017- aprilie 2018 şi ulterior secretar de stat, nu mai au nici o atribuţie în conducerea Ministerului Justiției, după cum arată site-ul ministerului. Ministrul interimar al Justiţiei, Ana Birchall, a preluat atribuţiile celor doi.